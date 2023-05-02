Безпалов Григорий Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпалов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129981. БЕЗПАЛОВЪ, ГРИГОРІЙ АКИмовъ. К. Симбир. у., Сельдинск. в., с. Подгородной Каменки, 29 л.; — Симбир. О. С., 12, 13, 16 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 98771, тюр. 1 г. Исп. 8 Іюня 909. | 29 Янв. 908 г. Симбир. У. С., по 177 М.—т. 4 м.
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