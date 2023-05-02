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Коньшин Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коньшин
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6446. КОНЬШИН МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 25 л., Усольск. у., Отеевск. в., д. Конышиной, Пермск. Губсуд, Ст. ст. 105, 109, 184 ч. 2, лиш. св. 2½ г., Исп. 8 сент. 923.

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