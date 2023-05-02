Новик Иван Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новик
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105805. НОВИКЪ, ИВАНЪ СЕМЕНОВЪ. К. Волковыск. у., Порозовск, в., д. Кобузей, 34 л.; — Волковыск. У. С., 14¹, 16, 169, 4 п. 170 и 172 М., по сов. съ приг. сего У. С. отъ 24 Іюня 909 г. (т. 10 м.), тюр. 1 г. Исп. 20 ІЮЛЯ 909. НОВИКЪ, НАЗАРЪ ЯКОВЛЕВЪ см. Крюкъ (ѴІІІ кн. 909).
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