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Гвоздецкий Антон Леонтьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гвоздецкий
Имя
Антон
Отчество
Леонтьев
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
46006. ГВОЗДЕЦКІЙ, АНТОНЪ ЛЕОНТЬевъ. Лиш. ос. пр., 25 л., рд. въ г. Умани; — Уманск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 148, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 9 Іюня 905. | 900 89143 1655 У. | 96 46584 169 М. | 98 845 1655 У. | 95 37958 169 М.

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