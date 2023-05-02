Жилинский Франц Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жилинский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46750. ЖИЛИНСКІЙ, ФРАНЦЪ (ФРАНцискъ-Ксаверій) Михайловъ. Мщ. г. Двинска, 62 л., рд. въ м. Гривѣ, Иллукстск. у.; — Митав. О. С., 134, 135, 149 и 2 п. 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 20 Мая 905.
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