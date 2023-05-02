Закурин Яков Зиновьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Закурин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Зиновьев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46826. ЗАКУРИНЪ, ЯКОВЪ ЗИНОВЬЕВЪ. Мщ. г. Ром.-Борисоглѣбска, 42 л.; — Г. С. г. Ром.-Борисоглѣбска, 50 М., тюр. 15 дн. Исп. 17 Мая 905.
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