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Медведев Никита Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Медведев
Имя
Никита
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
9070. Медведев Никита Ильич, 31 г., Почепск. у., Шумаровск. в., д. Романовки. Брянск. Г. С. Ст. ст. 197, 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16 нояб. 926.

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