Гопаненко Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гопаненко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1654. Гопаненко Василий Петрович, 34 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Предгорненск. в., с. Красный-Яр. Семипалатинск. Г. С. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 10 л., и пор. пр. 5 л., П. в. з. с. 10/ХІ—26.
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