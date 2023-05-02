Антонов Виктор Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12832. АНТОНОВ, ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, 54 л. Гр. Холмогорск. у., Церковническ. в., д. Сирки; — Н. С. 1 уч. Холмогорск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., с зач. 3 м. и 12 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 7½ л. Исп. 30 нояб. 920.
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