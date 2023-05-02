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Антонов Виктор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Виктор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
12832. АНТОНОВ, ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, 54 л. Гр. Холмогорск. у., Церковническ. в., д. Сирки; — Н. С. 1 уч. Холмогорск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., с зач. 3 м. и 12 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 7½ л. Исп. 30 нояб. 920.

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