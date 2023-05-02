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Лунев Семен Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лунев
Имя
Семен
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8334. ЛУНЕВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 34 л., Рыльск. у., Волобуевск. в., д. Нижнего Мордка. Н С. 6 уч. Рыльск. у. Ст. 113 ч. 1, пор. пр. 1 г. Срок исп. не указ., асужд. 24 окт. 923.

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