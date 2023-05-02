Сигеев Аверьян Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сигеев
- Имя
- Аверьян
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9051. СИГЕЕВ АВЕРЬЯН ПЕТРОВИЧ, 25 л., Сычевск. у., Воскресенск. в., д. Мальцева. Н. С. 2 уч. Сычевск. у. Ст. ст. 176, 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 3 июля 923.
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