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Сигеев Аверьян Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сигеев
Имя
Аверьян
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
03 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9051. СИГЕЕВ АВЕРЬЯН ПЕТРОВИЧ, 25 л., Сычевск. у., Воскресенск. в., д. Мальцева. Н. С. 2 уч. Сычевск. у. Ст. ст. 176, 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 3 июля 923.

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