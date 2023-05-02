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Беляев Илья Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляев
Имя
Илья
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
11 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
1855. Беляев Илья Павлович, 26 л., Красноярск. окр., Даурск. р., д. Борки. Сибирск. Крайсуд. Ст. 3 ч. 75, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 11 июля 926.

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