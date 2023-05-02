Перелишина-Исакова Мария Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перелишина-Исакова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7542 ПЕРЕЛИШИНА-ИСАКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА, 20 л., Кузнецк. у., Аксукайск в., с. Вертогульского. Амурск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 окт 923.
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