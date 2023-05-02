Негаметуллин Галиулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Негаметуллин
- Имя
- Галиулла
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90275. НЕГАМЕТУЛЛИНЪ, ГАЛІУЛЛА. Лиш. ос. пр. изъ к. Тетюшск. у., Ильинско-Шонгутск. в., д. Курю-Барашевой, 53 л.; — Самарск. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 15 Марта 908. | 99 100394 1655 У. | 88 14884 1655 У. | 97 92664 1655 У. | 87 62156 172 М. | 96 31241 172 М. | 84 70617 1655 У. | 95 58517 170 М. | 82 38176 169 М. | 95 4798 169 М. | 82 7423 169 М. | 94 60440 169 М. | 81 39235 172 М. | 91 15319 1655 У.
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