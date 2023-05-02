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Герасимов Яков Пименович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Яков
Отчество
Пименович
Дата исполнения приговора
17 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1426. Герасимов Яков Пименович, 30 л., Донск. окр., с. Мелиховского. Н. С. 10 уч. Донск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 17/ІІ—26.

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