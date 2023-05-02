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Голиков Прохор Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голиков
Имя
Прохор
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
04 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
1937. ГОЛИКОВ ПРОХОР ТРОФИМОВИЧ, 33 л., б. Царицынск. у., Ново-Григорьевск. в., хутора Липовского. б. Царицынск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 4/ѴІІ—24.

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