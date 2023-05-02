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Мейснер Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мейснер
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
29 июль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
2094. МЕЙСНЕР, ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 29 л. Гр. Камышинск. у., Сосновск. в., с. Лесной-Кары;— Саратовск. ГубРевтриб. Хищение, лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 29 июля 922.

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