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Гилев-Изотов Андрей Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гилев-Изотов
Имя
Андрей
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
05 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
1777. ГИЛЕВ-ИЗОТОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 22 л., г. Барнаула. В. Т. Сибирск. окр. Ст. ст. 180, 185, 202, 205 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5/Ѵ—24. 

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