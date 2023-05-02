Рыжова Марфа Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжова Марфа Никоновна

Рыжова Марфа Никоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжова
Имя
Марфа
Отчество
Никоновна
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
10560. Рыжова Марфа Никонов., 29 л., Кашинск. у. и в., д. Акулинкина. Н. С. 1 уч. Кашинск. у. Ст. 1 ч. 169, л. с. 6 м. 25 сент. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close