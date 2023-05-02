Фоминов Никифор Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фоминов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10659. ФОМИНОВ НИКИФОР АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Ставропольск. окр., с. Красного. В. Т. 5 Кавдив. Ст. 3 П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/ІѴ—26.
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