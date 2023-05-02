Аракелов Кегам Арутюнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аракелов
- Имя
- Кегам
- Отчество
- Арутюнов
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44930. АРАКЕЛОВЪ, КЕГАМЪ АРУТЮновъ. К. Эриван. у., с. Огурбсклу, 16 л.; — Эриванск. О. С., 115, 134, 135, 140, 148, 149 и 2 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр., отд. отъ совершеннол., 2 м. Исп. 13 Апр. 905.
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