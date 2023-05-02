Власов Трофим Артемьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Артемьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3044. ВЛАСОВ ТРОФИМ АРТЕМЬЕВИЧ, 39 л., Богучаровск. у., Монастыщинск. в., д. Сухой- Донец. Воронежск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 1 г. 8 м. Приг. вступил в закон. силу 17 ноября 924.
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