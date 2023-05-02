Колчаногов Александр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колчаногов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5029. КОЛЧАНОГОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Витебск. у., Филиогорск. в., с. Андрейщина; — Н. С. 4 отд. 1 Гор. р. г. Петрограда. Покуп. крад., лмш. св. 2 г. условно.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.