Костенко Аким Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костенко
- Имя
- Аким
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50226. костенко, акимъ максимовъ. К. Славяносерб. у., Николаевск. в., д. Ново-Свѣтловки, 36 л., рд. Конотопск. у., Кошарск. в., въ д. Юровкѣ — Екатеринослав. О. С., 184. 135, 149 и 1 ч. 269 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 11 Мая 907.
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