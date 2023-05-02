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Шпаковский Эдуард Станиславович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шпаковский
Имя
Эдуард
Отчество
Станиславович
Дата исполнения приговора
21 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8312. ШПАКОВСКИЙ, ЭДУАРД СТАНИСЛАВОВИЧ, 22 л. Гр. г. Минска; - Н. С. 2 отд. 1 гор. р-на г. Петрограда. Вымогат., лиш. св. 2 г., с зач. пр. з. с 21 марта. Исп. 21 июля 919.

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