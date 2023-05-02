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Проценко Кондратий Пантелеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Проценко
Имя
Кондратий
Отчество
Пантелеев
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
49920. ПРОЦЕНКО, КОНДРАТІЙ ПАНТЕлѣевъ. К. Таганрог. окр., Зуевск. в., д. Нижней Крынки, 22 л.; — М. С. 4 уч. Таганрог. окр., 169 и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 3 Іюня 905.

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