Проценко Кондратий Пантелеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Проценко
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Пантелеев
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49920. ПРОЦЕНКО, КОНДРАТІЙ ПАНТЕлѣевъ. К. Таганрог. окр., Зуевск. в., д. Нижней Крынки, 22 л.; — М. С. 4 уч. Таганрог. окр., 169 и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 3 Іюня 905.
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