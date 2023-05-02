Лыков Тить Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лыков
- Имя
- Тить
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136503. ЛЫКОВЪ, ТИТЬ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ставропольск. у., в. и с. Рождествена, 30 л., рд. т. же у., въ в. и с. Хмѣлевкѣ; — Самарск. О. С. 16 Сент. 909, 9, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 23 Сент. 909. 903 24278 1655 У. | 99 67785 169 М. 900 97862 1655 У.| 99 35585 169 М.
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