Янтиков Семен Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янтиков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4836. ЯНТИКОВ, СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ, 20 л. Гр. Богородицк. у., Дедиловск. в., с. Ильинки;— Тульск. ГубРевтриб. Грабеж, лиш. св. 6 л. Исп. 3 февр. 922.
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