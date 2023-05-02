Смирнова Александра Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10630. СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 47 л., Середск. у., Острецовск. в., д. Мирослово. Н. С. 4 уч. Середск, у. Ст. 1 ч. 114а, лиш. св. 1 г. 2 м. Приг. вступил в закон. силу 29 июля 924.
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