Потапцев Герасим Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потапцев
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6799. ПОТАПЦЕВ, ГЕРАСИМ САВЕЛЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Льговск. у., Шустовск. в.;—Н. С. 1 уч. г. Краснодара. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 15 апр. 921
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