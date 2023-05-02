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Потапцев Герасим Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Потапцев
Имя
Герасим
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
15 апрель 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6799. ПОТАПЦЕВ, ГЕРАСИМ САВЕЛЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Льговск. у., Шустовск. в.;—Н. С. 1 уч. г. Краснодара. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 15 апр. 921

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