Холевинская Юзефа Владиславова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холевинская
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Владиславова
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51442. ХОЛЕВИНСКАЯ, ЮЗЕФА ВЛАДИславова. К. Опочен. у., гм. и д. Пржисука, 29 л.; — М. С. 4 уч. г. Варшавы (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 13 Іюня 905. | 904 55159 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.