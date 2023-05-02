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Петров Захарий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Захарий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
04 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7606. ПЕТРОВ ЗАХАРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л., б. г Петрограда. Н. С. 5 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п «б», лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 4 мая 923.

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