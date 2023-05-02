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Казимирчик Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казимирчик
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
3510. Казимирчик Иван Иванович, 27 л., Сувалкск. г., Августовск. у., с. Новосад. Н. С. 13 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12/ІѴ—26.

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