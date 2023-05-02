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Иванов Иулиан Митрофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Иулиан
Отчество
Митрофанов
Дата исполнения приговора
18 август 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
4386. Иванов Иулиан Митрофанов., 34 л., Смоленск. у., Переснянск. в., д. Кошелево. Н. С. 13 уч., Смоленск. у. Ст. 163 п. "г", л. с. 2 г., п. п. 1 г. 18 авг. 927.

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