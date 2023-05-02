Загряцков Иван Елпидифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Загряцков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Елпидифоров
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20522. ЗАГРЯЦКОВЪ, Иванъ Елпидифоровъ. Отст. ряд. (поденщ.), 45 л.; род. и прип. Волоколам. у., Букановск. в., въ д. Вишеннахъ; приг. Москов. Ст. М. С. Сокольническ. уч. (во 2 р., см. 1878 г. № 10702), по 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 4 Окт. 1886 г.
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