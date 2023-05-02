Степанов Иван Львович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степанов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Львович
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3190. СТЕПАНОВ, ИВАН ЛЬВОВИЧ, 33 л. Гр. Петрозаводск. у., Ругозерск. в. и с.;—Р. В. Т. Карельск. обл. Растрата, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 дек. 922.
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