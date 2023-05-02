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Морев Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морев
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 август 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
5646. МОРЕВ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 37 л. Гр. Волоколамск. у., Муриковск. в., с. Рябинки;— Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 10 авг. 921.

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