Морев Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5646. МОРЕВ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 37 л. Гр. Волоколамск. у., Муриковск. в., с. Рябинки;— Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 10 авг. 921.
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