Гончарова Марфа Степанова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончарова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Степанова
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17805. ГОНЧАРОВА, МАРФА СТЕПАНОВа, 50 л. К. Серпухов. у., Катунск. в., д. Сумарокова, рд. т. же у., Семеновск. в., въ д. Агаринѣ; — У. Чл. О. С. по Серпухов. у., 30 Нояб. 910, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 3 Янв. 911.
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