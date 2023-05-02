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Курков Петр Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курков
Имя
Петр
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
26 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
6572. КУРКОВ ПЕТР КОНДРАТЬЕВИЧ, 22 л., Осташковск. у., Синцовск. в., д. Залесье. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113, 116, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 26 февр. 924.

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