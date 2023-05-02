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Шульер Герасим Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шульер
Имя
Герасим
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
14639. Шульер Герасим Григорьевич, 25 л., Ржевск. у., Оленинск. в., д. Мечино. Тверск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 2/ІХ—26.

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