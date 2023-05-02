Иванов Семен Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 72987. ИВАНОВЪ, СЕМЕНЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Рязани, 38 л., рд. въ Спасъ- Плешковск. в. и с., Рязанск. у.; — Рязанск. О. С., 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. З. Н. 2 уч. Спасск. у. отъ 23 «ѣевр. 907 г., арест. отд. 1 г. Исп. 22 Іюня 907. | 905 47012 169 М. | 901 66276 169 М. | 903 3144 1647 У.
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