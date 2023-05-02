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Николаев Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
20 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9580. Николаев Николай Николаевич, 24 л., Гдовск. у., Добрученск. в., д. Райкевченко. Н. С. 15 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 20 мая 926.

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