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Ермилова Мария Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермилова
Имя
Мария
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4465. ЕРМИЛОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА, 36 л. 2 Донск. окр., д. Курман. Н. С. 4 р. 2 Донск. окр. Ст. 140б, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 июня 923.

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