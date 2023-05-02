Макаров Зиновий Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Зиновий
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135630. МАКАРОВЪ, ЗИНОВІЙ КОНСТАНТИНОВЪ. Каз. х. Мироничева, Арчадинск. ст., Усть-Медвѣдицк. окр., 34 л.; — Усть-Медвѣдицк. С. М. С., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Сент. 909.96 24449 170 М.
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