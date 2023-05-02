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Серенков Иван Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серенков
Имя
Иван
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
29 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 324
Источник
Скан
Оригинальная запись
10325. СЕРЕНКОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 30 л., б. т. Царицына. Н. С. 4 уч. б. Царицынск. у. Ст. ст. 140б, 220, лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 29 апр. 924.

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