Бушев Федор Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бушев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2039. БУШЕВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 18 л., Алатырск. у., Промзинск. в. и с. б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 140, 183 ч. 2, лиш. св. 1 г. 3 м. 27 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 сент. 923.
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