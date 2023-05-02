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Жарницкий Ян Людвигов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жарницкий
Имя
Ян
Отчество
Людвигов
Дата исполнения приговора
08 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 394
Источник
Скан
Оригинальная запись
16840. Жарницкий Ян Людвигов., 42 л., рд. в Варшавск. г. Саратовск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 105, 1 ч. 113 (ст. р.), л. с. 3 г. 8 янв. 927.

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