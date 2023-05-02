Ракоц Николай Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ракоц
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2742. РАКОЦ, НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л. Гр. б. Виленск. г., Диснеск. у., Перегородск. в. с. Икадино; - Н. С. Петроградск. р. 4 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 7 июля 922.
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