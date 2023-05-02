Карпенко Иван Наумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Наумов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133542. КАРПЕНКО, ИВАНЪ НАУМОВЪ. Каз. в. и м. Гоголева, Остерск. у., 33 л.; — Чернигов. О. С. 27 Мая 909, 1 ч. 294 и 1 ч. 1692 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Окт. 909.
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