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Карпенко Иван Наумов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпенко
Имя
Иван
Отчество
Наумов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
133542. КАРПЕНКО, ИВАНЪ НАУМОВЪ. Каз. в. и м. Гоголева, Остерск. у., 33 л.; — Чернигов. О. С. 27 Мая 909, 1 ч. 294 и 1 ч. 1692 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Окт. 909.

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