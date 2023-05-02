Сайфутдинов Абдулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сайфутдинов
- Имя
- Абдулла
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18764. САЙФУТДИНОВ, АБДУЛЛА, 27 л. Гр. Карсунск. у., Коржевск. в., с. Дрокина; — Н. С. 1 уч. Ирбитск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и пр. р. 1 г., с лиш. пр. 5 л. Исп. 20 мая 920.
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